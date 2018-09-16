زيارة ميركل للجزائر ترتكز على ثلاث " الامن .الاقتصاد .الهجرة "
غدا الاثنين تحط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (CDU) رحالها بالجزائر في زيارة رسمية الى بلدنا وحسب ما علمناه ستتلخص زيارة المستشارة التي تستغرق يومين في اشكال الهجرة والعلاقات الاقتصادية الجزائرية الالمانية وكذا والوضع الأمني في المنطقة ، وكما علمناه حصريا على لسان أولريك ديمر ، نائبة المتحدث باسم الحكومة ، اول امس الجمعة. هذا الاثنين ، من المقرر عقد اجتماع مع رئيس الوزراء احمد اويحي . وحسب ذات المصادر يتوقع ان تستقبل بعد غد الثلاثاء من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. بعدها يتوقع ان تقوم بزيارة مدرسة للفتيات تدرس اللغة ا الألمانية ، واخيرا تختم بمؤتمر اقتصادي.
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