ولد عباس: تحسنت أوضاع المرأة بفضل الرئيس بوتفليقة





أكد الأمين العام لحزب جيهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم الأحد، أن أوضاع المرأة الجزائرية تحسنت بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح ولد عباس خلال لقاء مع الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات أن المرأة الجزائرية حاضرة في المواضع الكبيرى بأعمالها الأسطورية وتضحياتها الجسيمة، وذلك حبا للأرض المقدسة التي أروتها دماء الشهداء. وذكر ولد عباس، بان المرأة الجزائر لت نداء 1 نوفمبر فورا وشاركة ببسالة رفقة إخوانها في حرب ضد المستعمر الفرنسي في القرى والمداشر والأرياف، حيث رفعت السلاح في وجه الأعداء. وعترف أنه رغم كل هذه التضحيات والألماء والأحزان لم تحضى المرأة الجزائرية بعد الإستقلال يمكانتها ولم يتحقق هذا المبتغى إلا مع انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي رسخ تحرير المرأة الجزائرية من القيود. وجاء بالإصلاحات الدستورية القانوينة التي أمر بإدراجها في المنظومة التشريعة والتي أعاد للمرأة مكانتها المرموقة وحقوقها المشروعة للمساهمة في تسير البلاد وبنائها ضربا مثال بالمرأة التي تم ترقيتها لمرتبة لواء في قوات الجيش الوطني الشعبي.

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