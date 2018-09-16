5 جنرالات ممنوعون من السفر خارج الوطن





أمر قاضي عسكري بالبليدة، أمس السبت قرارا بسحب جوازات سفر لـ 5 ضباط سامين برتبة لواء.حيث أصدر النائب العام العسكري بمحكمة البليدة قرارا يمنع بموجبه ضباطا وجنرالات من السفر خارج الوطن، مع سحب جوازات سفرهم.حسب موقع “alger 24” .

ووفق ذات المصدر فإن المحكمة العسكرية فتحت تحقيقات أمنية وقضائية ضد البعض منهم ويتعلق الأمر بكل من

اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا

اللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا

اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية سابقا

اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني سابقا

اللواء بوجمعة بودواور مدير المصالح المالية العسكرية بوزارة الدفاع الوطني سابقا

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