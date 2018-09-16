

زيارة ميركل للجزائر ترتكز على ثلاث " الامن .الاقتصاد .الهجرة " غدا الاثنين تحط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (CDU) رحالها بالجزائر في زيارة رسمية الى بلدنا وحسب ما علمناه ستتلخص زيارة المستشارة التي تستغرق يومين في



ولد عباس: تحسنت أوضاع المرأة بفضل الرئيس بوتفليقة أكد الأمين العام لحزب جيهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اليوم الأحد، أن أوضاع المرأة الجزائرية تحسنت بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح ولد



جثمان جمال علام يوارى الثرى هذا الثلاثاء بمدينة بجاية يصل جثمان الفقيد جمال علام، أحد أعمدة الأغنية القبائلية العصرية الذي وافته المنية أمس بباريس عن عمر ناهز 71 سنة، إلى أرض الوطن هذا الثلاثاء



5 جنرالات ممنوعون من السفر خارج الوطن أمر قاضي عسكري بالبليدة، أمس السبت قرارا بسحب جوازات سفر لـ 5 ضباط سامين برتبة لواء.حيث أصدر النائب العام العسكري بمحكمة البليدة قرارا يمنع بموجبه ضباطا



الفريق أحمد ڤايد صالح، يترأس لقاء توجيهيا، مع رؤساء الدوائر والمديرين المركزيين ورؤساء المصالح المركزية مواصلة للقاءات التوجيهية الدورية التي ترأسها الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمام إطارات وأفراد قيادات القوات والنواحي



هلاك شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بوهران لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأحد بوهران. وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن هذا الحادث الذي



وفاة شخص على اثر صعقة كهربائية وانقاذ طفل وولديه كان عالقان توفي شخص على الفور تعرض لصعقة كهربائية وجرف ست (6) مركبات من مختلف الأنواع و إنقاذ وإسعاف طفل برفقة والده كانا عالقان على متن شاحنة



وزير الشؤون الدينية يساند قرار منع النقاب في المدارس أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن مساندة قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، القاضي بمنع النقاب داخل المدارس. وقال عيسى اليوم الأحد، خلال



فتح الأرضية للتسجيل في مسابقة الدكتوراه فتحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الأرضية المخصصة لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة الدكتوراه 2018-2019. ودعمته بالرابط: https://t.co/lrWi3vUpEd، عبر صفحتها الرسمية بالتويتر كما وضعت ذات