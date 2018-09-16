هلاك شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بوهران
لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأحد بوهران.
وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن هذا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين عين الترك وبوسفر بإتجاه الاندلسيات نجم عن اصطدام سيارة نفعية بأخرى سياحية، وأسفر الحادث عن وفاة شخص بعين المكان وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم الى مستشفى عين الترك، وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.
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