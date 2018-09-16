وفاة شخص على صعقة كهربائية وانقاذ طفل وولديه كان عالقان





توفي شخص على الفور تعرض لصعقة كهربائية وجرف ست (6) مركبات من مختلف الأنواع و إنقاذ وإسعاف طفل برفقة والده كانا عالقان على متن شاحنة و كذا عدة عائلات عالقة بمنازلها غمرتها سيول الأمطار التي تساقطت ليلة السبت إلى الأحد على بلديتي بئر الشهداء و سوق نعمان بولاية أم البواقي حسب ما علم اليوم من المديرية المحلية للحماية المدنية. و أفاد نفس المصدر أن الشخص الذي هلك جراء صعقة كهربائية بسبب فيضان مياه الأمطار والبالغ من العمر 28 سنة تعرض لهذا الحادث بحي المجاهدين ببلدية بئر الشهداء و تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات بسوق نعمان حيث أثبت الطبيب المناوب وفاته. و أضاف المصدر أن مصالح الحماية المدنية سجلت على إثر هذه الفيضانات عبرعدة أحياء انحراف ثم انقلاب ست (6) مركبات جرفتها السيول ببلدية سوق نعمان كما تم حسبه- إنقاذ و إسعاف طفل رفقة والده و عدة عائلات علقت بسبب السيول الجارفة بذات البلدية و ببلدية بئر الشهداء. للإشارة فإن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسوق نعمان التي تدخلت جراء الفيضانات قد تم تدعيمها بسبع (7) وحدات تدخل تابعة لولاية أم البواقي بالإضافة إلى دعم من ولاية ميلة المجاورة وفقا لذات المصدر. و قد تطلبت عمليات الإنقاذ و الإسعاف تسخير 5 سيارات إسعاف و 5 شاحنات تدخل و 4 شاحنات لنقل العتاد بالإضافة إلى 4 سيارات اتصال و 19 مضخة لامتصاص المياه و 4 مولدات كهربائية و 3 كواشف ضوئية فضلا عن وسائل بشرية تمثلت في 9 ضباط و 65 عون تدخل مثلما تمت الإشارة إليه.

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