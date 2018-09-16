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16/09/2018 14:08:00

وزير الشؤون الدينية يساند قرار منع النقاب في المدارس


أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن مساندة قرار  وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، القاضي بمنع النقاب داخل المدارس.

وقال عيسى اليوم الأحد، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الثالثة، أن نشاط المدارس القرآنية سيخضع لمزيد من الرقابة تصب في صالح التلاميذ، مؤكد أن المصليات في الجامعات ستراقب من أجل الحد من التعصب و التشدد. وأوضح الوزير أن مصالحه تعمل على إعداد قانون قانون صارم من أجل حماية الأئمة ضد كل اعتداء، كما أنه لن يتم رفع التجديد عن الجمعيات الدينية إلا بعد مراجعة القانون الخاصة بها بعد أن تسببت في الفترة الأخيرة في تعرض الأئمة للمضايقات وفي حديثه عن المعرض الدولي للكتاب الذي سيقام في الجزائر شهر أكتوبر المقبل أوضح أنه سيتم تعزيز آليات الرقابة على الكتب الدنية لمنع دخول أي كتاب يخالف المرجعية الوطنية. ومن جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الدينية،  عن إعتزام مصالحه مراسلة الأئمة في جميع الولايات من أجل منع خطاب الكراهية ضد المرأة.

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