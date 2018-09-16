

الفريق أحمد ڤايد صالح، يترأس لقاء توجيهيا، مع رؤساء الدوائر والمديرين المركزيين ورؤساء المصالح المركزية مواصلة للقاءات التوجيهية الدورية التي ترأسها الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمام إطارات وأفراد قيادات القوات والنواحي



هلاك شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور بوهران لقي شخص حتفه وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأحد بوهران. وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن هذا الحادث الذي



وفاة شخص على صعقة كهربائية وانقاذ طفل وولديه كان عالقان توفي شخص على الفور تعرض لصعقة كهربائية وجرف ست (6) مركبات من مختلف الأنواع و إنقاذ وإسعاف طفل برفقة والده كانا عالقان على متن شاحنة



وزير الشؤون الدينية يساند قرار منع النقاب في المدارس أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن مساندة قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، القاضي بمنع النقاب داخل المدارس. وقال عيسى اليوم الأحد، خلال



فتح الأرضية للتسجيل في مسابقة الدكتوراه فتحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الأرضية المخصصة لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة الدكتوراه 2018-2019. ودعمته بالرابط: https://t.co/lrWi3vUpEd، عبر صفحتها الرسمية بالتويتر كما وضعت ذات



الاميار يتحملون مسؤولية انتشار الاوساخ عبر البلديات حمّل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، نور الدین بدوي، ”الاميار “ االمسؤولیة الکاملة لما تعرفه المدن من انتشار الأوساخ والأوبئة. وقال وزير الداخلية اليوم من ولاية



انتشال جثة كهل جرفته السيول بعين الدفلى انتشل أعوان الحماية المدنية،صباح اليوم،جثة كهل في العقد الخامس من عمره جرفته السيول بالحسنية. وحسب بيان الحماية المدنية،فإن الضحية المدعو “مرسلاب.ب” البالغ 56 سنة ينحدر من



انقاذ عدة أشخاص خلال ال24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات إثر التقلبات الجوية تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الأخيرة من إنقاذ عدة أشخاص كانوا في وضعية خطيرة جراء محاصرتهم بمياه الأمطار بعدة ولايات, فيما يتم البحث



معسكر: تقديم العرض الشرفي لمسرحية "حلم الأحرار" تم مساء أمس السبت بدار الثقافة أبي رأس الناصري" بمدينة معسكر تقديم العرض الشرفي لمسرحية "حلم الأحرار" التي أنتجتها جمعية المبايعة للثقافة بمعسكر. و تتناول