فتح الأرضية للتسجيل في مسابقة الدكتوراه
فتحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، الأرضية المخصصة لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة الدكتوراه 2018-2019.
ودعمته بالرابط: https://t.co/lrWi3vUpEd، عبر صفحتها الرسمية بالتويتر كما وضعت ذات الوزارة رابط فيديو يوضح طريقة التسجيل للمسابقة، والمراحل الذي يجب تتبعها حتى يكون بطريقة ناجحة ومضمونة.
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