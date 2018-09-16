انتشال جثة كهل جرفته السيول بعين الدفلى





انتشل أعوان الحماية المدنية،صباح اليوم،جثة كهل في العقد الخامس من عمره جرفته السيول بالحسنية.

وحسب بيان الحماية المدنية،فإن الضحية المدعو “مرسلاب.ب” البالغ 56 سنة ينحدر من حي كوريفة بالحراش في العاصمة .وبعد تدخل أفراد الحماية المدنية لولاية عين الدفلى عثرو على الضحية المتوفية التي جرفتها السيول. بعد تدخل ومشاركة أكثر من 60 فرد من مختلف الوحدات والفرق الخاصة تابعين لمديرية الحماية المدنية لعين الدفلى في البحث منذ أمس تم اليوم على الساعة 11سا و 25 د العثور على الضحية متوفي بعد ان جرفته سيول الأمطار لمسافة أكثر من 10 كلمتر عن مكان فقدانه بمنطقة البعاطيش. بلدية الحسنية. وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عين الدفلى.

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