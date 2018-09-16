الاميار يتحملون مسؤولية انتشار الاوساخ عبر البلديات
حمّل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، نور الدین بدوي، ”الاميار “ االمسؤولیة الکاملة لما تعرفه المدن من انتشار الأوساخ والأوبئة. وقال وزير الداخلية اليوم من ولاية جيجل، أن الصحة العمومية مسؤولية الجميع. ّوحمل الوزير المسؤولية لرؤساء البلديات والولاة بالدرجة الأولى، في تجاوزات ناتجة عن تشييد سكنات على حافة الأودية وما يترتب بعد ذلك من تدمير للبيئة وفيضانات مثلما حدث في تبسة. بدوي بهذا التصريح تفادى سلك طريق مسؤولين آخرين ّ ومهتمين بشأن الصحة والبيئة الذي حملوا الشعب مسؤولية انتشار الأوساخ والأوبئة..
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