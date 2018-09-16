انقاذ عدة أشخاص خلال ال24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات إثر التقلبات الجوية





تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الأخيرة من إنقاذ عدة أشخاص كانوا في وضعية خطيرة جراء محاصرتهم بمياه الأمطار بعدة ولايات, فيما يتم البحث عن شخصين جرفتهما المياه بكل من باتنة وعين الدفلى , حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر أنه على "إثر تساقط الأمطار الغزيرة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في كل من ولايات المسيلة وباتنة و تيسمسيلت و المدية و الشلف و عين الدفلى و أم البواقي ,تدخل أعوان الحماية المدنية بعدة عمليات إمتصاص المياه داخل المنازل و المنشات والهيئات العمومية في عدة أحياء" وكذا "إنقاذ اشخاص في وضعية خطيرة كانوا محاصرين بمياه الأمطار". وذكر ذات البيان أنه بولاية ام البواقي "تم انقاذ 05 اشخاص كانوا على متن سيارة محاصرين بمياه الأمطار بمشتة لمسد ببلدية سوق نعمان " وكذا " إنقاذ 05 اشخاص كانوا داخل منزل بحي شكري خليفة" بنفس البلدية , مع وفاة شخص 28 سنة بصعقة كهربائية بشارع جيش التحرير ببلدية بئر الشهداء. وأضاف نفس المصدر أنه على مستوى ولاية باتنة تتم "عملية البحث على شخص جرفته مياه الأمطار بالمكان المسمى عبد الصمد ببلدية تيمقاد " بالإضافة الى "عملية البحث عن رجل يبلغ من العمر 56 سنة كان على متن سيارة جرفتها المياه بالمكان المسمى ياسول ببلدية الحسينية" بعين الدفلى.

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