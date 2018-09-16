إطلاق الشبكة الإفريقية لمراكز مكافحة السموم بالجزائر غدا
سيتم إطلاق الشبكة الإفريقية لمراكز مكافحة السموم غدا بالجزائر بمناسبة اجتماع ينظمه مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر. وأفاد بيان لذات الهيئة أن اجتماع الاطلاق ستمتد أشغاله أربعة أيام وينظم تحت رعاية مكتب منظمة الصحة العالمية لمنطقة إفريقيا ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.وسيضم الاجتماع ممثلي 11 مؤسسة لمكافحة السموم وكذا وحدات في علم السموم في منطقة إفريقيا من منظمة الصحة العالمية (الجزائر وانغولا واثيوبيا وغانا وكينيا ومدغشقر ونيجريا والسنغال وجنوب افريقيا وتانزانيا وزيمبابوي. وستسمح أشغال اللقاء للمشاركين وممثلي مختلف مراكز مكافحة السموم لمختلف الدول الحاضرة بمقاسمة تجاربهم في مجال الوقاية والتكفل بحالات التسمم.كما ستتمحور أشغال الاجتماع حول سير الشبكة الإفريقية لمراكز مكافحة السموم.وعقب الأيام الأربعة للقاء، ينتظر المصادقة على المصطلحات المرجعية ونظام عمل ومخطط الشبكة الإفريقية لمراكز مكافحة السموم.
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