

انقاذ عدة أشخاص خلال ال24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات إثر التقلبات الجوية تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الأخيرة من إنقاذ عدة أشخاص كانوا في وضعية خطيرة جراء محاصرتهم بمياه الأمطار بعدة ولايات, فيما يتم البحث



معسكر: تقديم العرض الشرفي لمسرحية "حلم الأحرار" تم مساء أمس السبت بدار الثقافة أبي رأس الناصري" بمدينة معسكر تقديم العرض الشرفي لمسرحية "حلم الأحرار" التي أنتجتها جمعية المبايعة للثقافة بمعسكر. و تتناول



إطلاق الشبكة الإفريقية لمراكز مكافحة السموم بالجزائر غدا سيتم إطلاق الشبكة الإفريقية لمراكز مكافحة السموم غدا بالجزائر بمناسبة اجتماع ينظمه مكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر. وأفاد بيان لذات الهيئة أن اجتماع الاطلاق ستمتد أشغاله



الأمين الولائي لحزب النصر الوطني بعين الدفلى يؤكد لـ"الإتحاد"‎: على الفلاحين الإستثمـــــــــــــــــار في المصانع الفلاحية كان "للاتحاد" حوارا مع الأمين الولائي لحزب النصر الوطني لولاية عين الدفلى ، فداوي رابح وتطرقنا معه في هذا الحوار إلى عدة نقاط مهمة وخاصة منها اهتمام قيادة الحزب بالجانب الفلاحي كثروة وكمصدر رزق لسكان ولاية عين الدفلى كما تطرقنا معه إلى نقاط أخرى .



استذكار فكر الأمير عبد القادر خلال منتدى بواشنطن نظمت مؤسسة عبد القادر ايدوكايشن بروجاكت بواشنطن منتدى حول الأمير عبد القادر لاستذكار فكر هذا الرجل, بطل النضالات من أجل العدالة والحرية. ويعد اللقاء الذي



بوتفليقة يهنئ نظيره المكسيكي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, رسالة تهنئة الى نظيره المكسيكي, أنريكي بينيا نييتو, بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني, أكد له فيها بالمناسبة استعداده للعمل



بولنوار: نصف مليون طاولة فوضوية أمام المساجد دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، رؤساء البلديات بالمسارعة للإفراج عن الأوعية العقارية الشاغرة التي تم استرجاعها إثر حملات القضاء على



الأرسيدي يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.. !! طالب حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية “الأرسيدي” ، أمس، المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. وأوضح محسن بلعباس رئيس “الأرسيدي” في تصريح على هامش الملتقى



غويني: الإعتراف باغتيال "موريس أودان " خطوة غير كافية اعتبر رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, أمس، بوهران, اعتراف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال مناضل القضية الجزائرية موريس أودان وبجهاز