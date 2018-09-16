استذكار فكر الأمير عبد القادر خلال منتدى بواشنطن





نظمت مؤسسة عبد القادر ايدوكايشن بروجاكت بواشنطن منتدى حول الأمير عبد القادر لاستذكار فكر هذا الرجل, بطل النضالات من أجل العدالة والحرية. ويعد اللقاء الذي يصادف الطبعة العاشرة لجائزة الأمير عبد القادر التي تمنحها هذه المؤسسة الكائن مقرها بمدينة أيوا مبادرة طموحة تهدف إلى المساهمة في النقاش حول الإسلام بواشنطن من خلال تقديم "سرد إيجابي" حول القيم النبيلة للسلام.

وضم هذا المنتدى الذي نظم بويسلي ثيولوجيكل سيميناري مشاركين من مختلف الديانات تطرقوا إلى النموذج القادري الذي يعد حاليا مركز برنامج مؤسسة عبد القادر ايدوكايشن بروجاكت. وتميز اللقاء الذي نظم تحت شعار "إعادة اكتشاف الأمير عبد القادر، تاريخ الجهاد الحقيقي" بحضور الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، لخضر الابراهيمي وسفير الجزائر بواشنطن, مجيد بوقرة و الامينة العامة لمؤسسة الأمير عبد القادر, زهور بوطالب. وقالت مديرة مؤسسة عبد القادر ايدوكايشن بروجاكت، كاتي قارمس أن هذا اليوم الذي خصص للأمير و الذي يطبع كذلك الذكرى ال210 لمولده سيسمح باستذكار فكر هذا البطل العالمي. وصرح السفير مجيد بوقرة أنه في السياق الراهن الذي تميزه الهوة الثقافية والدينية بين الغرب و العالم الإسلامي. يعد فكر الأمير ضروري للوعي بالتحديات الواجب رفعها والتهميش الذي يعاني منه المسلمين والمهاجرين. وقال أنه أمام تصعيد كره الأجانب معاداة الإسلام, برزت تصرفات جديدة في العالم الإسلامي أدت إلى رفض كل ما يرمز إلى الغرب. وفي تدخله, ألح الوزير الأسبق للشؤون الخارجية، لخضر الابراهيمي على ضرورة تخصيص فضاءات فهم بين الإسلام و الغرب, معتبرا أن فكر الأمير عبد القادر من شأنه المساهمة في إقامة هذا الحوار بين الحضارات. واضاف "لقد أثبت المتدخلون بأنه يمكن أن تكون حياة و عمل و فكر الأمير مصدر إلهام يحث على التخلي عن النزاعات و أعمال العنف لصالح التسامح و الاحترام المتبادل و الانسجام بين المجتمعات المحلية و كذا بين البلدان".وفي إشارة منه إلى الفيلسوف و المؤرخ المختص في الإسلام, محمد عركون, تطرق الدبلوماسي الأسبق إلى "هوة الجهل المتبادل" التي تسببت في اللافهم القائم بين المهاجرين وبلدان الاستقبال. و أشار إلى أن مسار الأمير كان مصدر إلهام بالنسبة للشعب الجزائري, جيلا بعد جيل, بحيث أن المقاومة التي شنها لم تتوقف واتخذت أشكالا مختلفة خلال الاستعمار.

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