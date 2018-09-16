بوتفليقة يهنئ نظيره المكسيكي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, رسالة تهنئة الى نظيره المكسيكي, أنريكي بينيا نييتو, بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني, أكد له فيها بالمناسبة استعداده للعمل معه على تطوير علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر والمكسيك. وجاء في رسالة الرئيس: " يطيب لي, بمناسبة احتفال بلادكم بعيدها الوطني, أن أتوجه اليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة, وأصالة عن نفسي, بتهانينا الحارة مقرونة بأزكى تمنياتي لكم بموفور الصحة والهناء, وبالرقي والازدهار لشعب المكسيكي الصديق". " هذا, واغتنم هذه السانحة لأؤكد لكم استعدادي للعمل معكم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع بلدينا", يضيف رئيس الجمهورية.
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