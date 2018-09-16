بولنوار: نصف مليون طاولة فوضوية أمام المساجد





دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، رؤساء البلديات بالمسارعة للإفراج عن الأوعية العقارية الشاغرة التي تم استرجاعها إثر حملات القضاء على الأسواق الموازية لإنجاز أسواق جوارية في ظل عودة قوية للتجار الفوضويين إلى شوارع بالعاصمة والمدن الكبرى وتمركزهم بالقرب من المساجد.

وأوضح بولنوار في تصريح لموقع إخباري جزائري أن الأميار استحوذوا على العقار وفرملوا عملية إنشاء أسواق جوارية الأمر الذي أدى مؤخرا الى عودة قوية للتجارة الموازية، حيث تحدث ممثل التجار عن 500 ألف طاولة فوضوية متمركزة بالقرب من المساجد وبمداخل العمارات والأحياء الأمر الذي حول هذه المناطق الى فوضى عارمة في ظل التزام السلطات المحليه الصمت. وقال بولنوار إن هؤلاء التجار ينشطون في مجال الذهب والملابس والأدوات المدرسية والغذاء ولا يلتزمون بتسديد الضرائب ولا الرسوم المفروضة على التجار النظاميين الأمر الذي يجعلنا نتساءل اليوم عن سبب التزام السلطات المحلية الصمت، متهما رجال أعمال بالمساهمة في تغذية هذه السوق بالسلع لتحقيق ربح أعلى وعدم ادراج مبيعاتهم في التعاملات المفوترة هربا من تسديد الرسوم والضرائب داعيا الى فرض رقابة صارمة على هؤلاء. وللإشارة سبق وأن صدرت عدد من التعليمات الوزارة القاضية بالقضاء على الأسواق الموازية منذ 7 سنوات وتحديدا منذ سنة 2011 إلا أن الحكومة كانت تتراجع عن هذا القرار في كل مرة، بمبرر الحفاظ على السلم الاجتماعي والإحتواء التدريجي للأموال النائمة في السوق السوداء.

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