بن فليس يهاجم أحزاب الموالاة ويدافع عن المعارضة





دعا حزب “طلائع الحريات”، الذي يترأسه على بن فليس، لتعزيز دور المعارضة في الجزائر ، منتقدا ما أسماه بـ" التضييق على معارضي العهدة الخامسة من أحزاب المعارضة".

واتهم بن فليس أحزاب الموالاة بما وصفه بـ" تلويث المشهد السياسي مع اقتراب رئاسيات 2019"، كما تحدث عن تحركات قبل الموعد الانتخابي في إشارة منه لأحزاب المولاة. أما بشأن الوضع الاقتصادي، أعرب المكتب السياسي عن قلقه الكبير إزاء العجز في مواجهة التردي المستمر للوضع الاقتصادي، منوها بتدهور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، معتبرا أن " التآكل المأساوي للقدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين، يُدفع جزء كبير من الجزائريين إلى الفقر".

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