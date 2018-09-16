ولد عباس: مرحبا بميركل في الجزائر





رحب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر التي ستكون غدا قائلاً:” مرحبا بالزعيمة ميركل وزيارتها جد مهمة بالنسبة لبلادنا".

وأوضح ولد عباس في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" أن " زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين منذ استقلال الجزائر عام 1962". وأكد الأمين العام للافلان، أن الجزائر تبقي من بين أهم الزبائن المهمين لألمانيا، ولهذا نعتبر أن محطتها جد مهمة، مذكرا بعدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في عدة مدن ألمانية والذين يتجاوز عددهم الـ 80 ألف جزائري وهم يحظون بالرعاية والأمن في أحضان هذا البلد الأوروبي"، موضحا أن زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مرفوقة بوفد من رجال الأعمال، تحمل طابعا استثنائياً على اعتبار أنها “تمثل عملاق الاقتصاد الأوروبي، وهي نادراً ما تزور دول أفريقية لهذا نقول أن محطتها للجزائر ولقاءها الرئيس بوتفليقة تستحق التثمين كونها تدل على حجم علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا”. وفي تعليقة على تصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها سابقاً بخصوص دراسته مع ميركل وعلاقة الصداقة التي تجمعهما قال جمال ولد عباس:” أنا لم اقل إطلاقا أنني درست مع ميركل يوما وتصريحاتي فهمت خطأ من طرف الصحافيين"، وأضاف:” أنا خريج جامعة “لايبتزغ” الألمانية عام 1964، أما المستشارة الألمانية فهي خريجة نفس الجامعة لكن عام 1973 وبالتالي فأنا أكبرها سناً ودراستي معها أمر غير منطقي"، واعتبر ولد عباس، “أنه يكفيه شرف الدراسة بنفس الجامعة التي تخرجت منها ميركل، وهي الجامعة التي تعود جذورها إلى 6 قرون و20 سنة”.

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