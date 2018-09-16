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16/09/2018 10:58:00

عبد المجيد سيدي السعيد يعترف بـأنه يصارع مرض السرطان


قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه مصاب بداء السرطان، وأنه لن يبقى في منصبه، مشيرا أنه لن يسمح لأي قيادي نقابي بأن يضع ابنه في منصب قيادي .

وأكد سيدي السعيد خلال لقاء مع أعضاء المركزية النقابية بمختلف هيئاتها اليوم أنه نهاية الشهر الجاري سيتم الوصول إلى مليونين و900 ألف منخرط ، مضيفا أن عدد المنخرطين في الإتحاد ارتفع وسيصل أول أكتوبر إلى مليونين و9020 ألف منخرط. قال الأمين العام للإتحاد للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن هدف الإتحاد الأسمى هو تحقيق مطالب العمال المهنية وكذا المحافظة على استقرار البلاد، وأضاف أن الإتحاد العام يعمل في الميدان من أجل تحقيق مطالب العمال والنقابيين، وان كل هذا يدخل في إطار الدفاع عن العمال والإستقرار الإجتماعي الذي تنعم به البلاد منذ سنوات. وأوضح سيدي السعيد، أن  ثقافة السب والشتم بالنسبة للإتحاد غير موجودة، وقال أنه لن يرد على المعلومات المغلوطة، مبرزا أنه شخصيا متشبع بالروح النظالية، ورد كان وما يزال ،ألا وهو الرد في الميدان، لأنه يعبر نفسه نقابيا لا مسؤول.

 

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