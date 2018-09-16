كشف مخبأ يحوي بندقية نصف آلية بعين قزام مع حجز 09اطنان من المواد الغذائية





في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 سبتمبر 2018، مخبأ يحوي بندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية (01) تكرارية.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (22) مهربا وحجزت شاحنة و(04) مركبات رباعية الدفع و(09) أطنان من المواد الغذائية و(2000) لتر من الوقود و(05) أجهزة كشف عن المعادن و(05) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط. في سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من وهران وأم البواقي ، تاجري (02) مخدرات بحوزتهم (3,4) كيلوغرامات من الكيف المعالج و(1200) قرص مهلوس، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (04) أسلحة نارية تقليدية الصنع و(1900) خرطوشة وأكثر من (03) كيلوغرامات من مادة البارود كانت بحوزة خمسة (05) أشخاص بكل من خنشلة وأم البواقي . من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من وهران والقالة ، محاولات هجرة غير شرعية لـ (73) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

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