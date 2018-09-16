منع الوقفة الثالثة لمعارضي العهدة الخامسة في بجاية
منعت قوات الأمن، صباح أمس، قيادات في حركة مواطنة التي تضم أحزاب وشخصيات سياسية من تنظيم وقفة إحتجاجية وسط مدينة بجاية. ووفقا لما تم تداوله فإن عناصر الشرطة منعوا قيادات حركة مواطنة من تنظيم وقفة احتجاجية، وتتبنى حركة مواطنة قضية رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وتعهدت في بيانها التأسيسي بالخروج للشارع ليعقبها محاولتين لتنظيم وقفات إحتجاجية في العاصمة وقسنطينة قبل أيام.
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