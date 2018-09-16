

غويني: الإعتراف باغتيال "موريس أودان " خطوة غير كافية اعتبر رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, أمس، بوهران, اعتراف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال مناضل القضية الجزائرية موريس أودان وبجهاز



بن فليس يهاجم أحزاب الموالاة ويدافع عن المعارضة دعا حزب “طلائع الحريات”، الذي يترأسه على بن فليس، لتعزيز دور المعارضة في الجزائر ، منتقدا ما أسماه بـ" التضييق على معارضي العهدة الخامسة من



ولد عباس: مرحبا بميركل في الجزائر رحب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، بزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر التي ستكون غدا قائلاً:” مرحبا بالزعيمة ميركل



عبد المجيد سيدي السعيد يعترف بـأنه يصارع مرض السرطان قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه مصاب بداء السرطان، وأنه لن يبقى في منصبه، مشيرا أنه لن يسمح لأي



كشف مخبأ يحوي بندقية نصف آلية بعين قزام مع حجز 09اطنان من المواد الغذائية في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية على الشريط الحدودي بعين قزام ، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 سبتمبر 2018، مخبأ يحوي بندقية (01) نصف



منع الوقفة الثالثة لمعارضي العهدة الخامسة في بجاية منعت قوات الأمن، صباح أمس، قيادات في حركة مواطنة التي تضم أحزاب وشخصيات سياسية من تنظيم وقفة إحتجاجية وسط مدينة بجاية. ووفقا لما تم تداوله فإن



الأفافاس يُحذر من "الغضب الشعبي" حذرت جبهة القوى الاشتراكية، أمس، من الغضب الشعبي، ومما أسمته بـ" مستقبل مجهول للجزائر"، بسبب الضبابية التي قالت إنها تخيم على المستقبل السياسي والاقتصادي للجزائريين. وقال



بدوي يعلن: بوتفليقة يأمر بترميم القرى والمداشر المتضررة من الإرهاب · "حرائق الغابات" تراجعت ..واتخذنا إجراءات صارمة لمواجهتها أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، أن الدولة مستعدة لمرافقة المواطنين للعودة إلى



اسعار النفط بين الصعود والهبوط بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 76,46دولارا للبرميل يوم الخميس , ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله اليوم الذي قبله (الاربعاء),