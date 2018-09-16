الأفافاس يُحذر من "الغضب الشعبي"





حذرت جبهة القوى الاشتراكية، أمس، من الغضب الشعبي، ومما أسمته بـ" مستقبل مجهول للجزائر"، بسبب الضبابية التي قالت إنها تخيم على المستقبل السياسي والاقتصادي للجزائريين. وقال السكرتير الأول للأفافاس محمد حاج جيلاني في كلمة له في تجمع بمليانة أن “الضبابية حول المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يزيد من عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، تدهور الوضع المعيشي للجزائريين والجزائريات الراجع إلى سوء التسيير وغياب الحوكمة، والتوزيع الغير عادل للثروات، نجم عنه غضبا شعبيا في كل ربوع الوطن". كما وجه الحزب انتقادات للسلطات الحاكمة على جميع الأصعدة، و من جهة أخرى جددت الأفافاس مطلبها المتعلق بالاعتراف بشهداء الواجب والديمقراطية و رد الاعتبار لقدماء لـ 1963-1965، معتبرة أنه “لا مصالحة دون رد الاعتبار لقدماء الأفافاس و لا مصالحة في غياب الحقيقة و المصارحة".

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