مستغانم: تسجيل 415 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات
سجلت مصالح أمن ولاية مستغانم خلال شهر أوت الماضي 415 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات.
وقد قامت مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية خلال ذات الفترة بإنجاز 345 ملف قضائي ضد 424 شخص من بينهم 21 امرأة و9 قصر تورطوا في العديد من الجرائم. وتم خلال شهر أوت الماضي إيداع 60 شخص الحبس المؤقت ووضع 54 آخر تحت الرقابة القضائية كما استفاد 42 شخص من الإفراج و54 من استدعاء مباشر للمحكمة ولا يزال 25 آخرون في حالة فرار، كما حجزت فرقة مكافحة المخدرات لذات المصلحة خلال الشهر الماضي أزيد من 970 غرام من الكيف المعالج و11 سيجارة "حشيش ملفوفة" و663 قرص مهلوس و22 قنينة مؤثر عقلي فضلا عن 1268 وحدة من المشروبات الكحولية.
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