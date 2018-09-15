الفنان جمال علام في ذمة الله
توفي الفنان جمال علام اليوم السبت بعد صراع مرير مع المرض بمستشفى باريس عن عمر ناهز71 سنة .يعتبر الفنان جمال علام من اعلام الموسيقى الامزيغية الجزائرية كما يعد كذلك ضمن قاءمة الملحنيين والفمغنيين رحم الله الفنان
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