توقيف أربعة (04) منقبين عن الذهب بتمنراست





أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، يوم 14سبتمبر 2018، أربعة (04) منقبين عن الذهب بحوزتهم (05) أجهزة كشف عن المعادن و(04) مطارق ضغط، و (01) مولد كهربائي. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، شخصا بباتنة بحوزته 2390 قرص مهلوس، و حجزت (32) كغ من الكيف المعالج بكل من وهران وبجاية. و(100)غ من مادة الكوكايين بعين قزام . و(52) قنطار من أوراق التبغ بالوادي . وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، بمستغانم وتيزي وزو وباتنة خمسة (05) أشخاص كان بحوزتهم أربعة (04) بنادق صيد بدون رخصة. وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل بوهران محاولة هجرة غير شرعية لـ (47) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية. كما تم توقيف سبعة (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.

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