

اسعار النفط بين الصعود والهبوط بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 76,46دولارا للبرميل يوم الخميس , ليسجل بذلك انخفاضا مقارنة بالسعر الذي سجله اليوم الذي قبله (الاربعاء),



مستغانم: تسجيل 415 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات سجلت مصالح أمن ولاية مستغانم خلال شهر أوت الماضي 415 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات. وقد قامت مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية خلال ذات الفترة بإنجاز



الأغواط: إحياء وعدة الولي الصالح سيدي أحمد بن حرز الله أحيا سكان بلدية حاسي الدلاعة (130 كلم جنوب الأغواط) يومي الخميس والجمعة وعدة الولي الصالح سيدي أحمد بن حرز الله بحضور جمع غفير من بلديات



زعلان : دخول حيز الإستغلال لقطار "كوراديا" السريع عبر خط بشار-وهران أعطى وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم السبت بمحطة القطار لمشرية (ولاية النعامة) إشارة دخول حيز الإستغلال لقطار "كوراديا" السريع على مستوى



الفنان جمال علام في ذمة الله توفي الفنان جمال علام اليوم السبت بعد صراع مرير مع المرض بمستشفى باريس عن عمر ناهز71 سنة .يعتبر الفنان جمال علام من اعلام الموسيقى الامزيغية



توقيف أربعة (04) منقبين عن الذهب بتمنراست أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، يوم 14سبتمبر 2018، أربعة (04) منقبين عن الذهب بحوزتهم (05) أجهزة كشف عن المعادن و(04) مطارق ضغط، و (01)



حجار: التحاق أزيد من 565 آلف طالب جديد بمقاعد الدراسة غد الأحد سيلتحق غدا الأحد ما يزيد عن 565 آلف طالب جامعي جديد بمقاعد الدراسة لسنة 2018/2019 , ليصل بذلك عدد الطلبة الجامعيين لهذا الموسم إلى ما



بن غبريط: اعداد مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت, اليوم السبت بالجزائر أن يتم حاليا اعداد "مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي" ومرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات



بوتفليقة يهنئ نظيره السلفادوري بمناسبة العيد الوطني لبلاده بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى نظيره السلفادوري، سالفادور سانشيز سيرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده أكد له فيها استعداده للعمل معه لتعزيز