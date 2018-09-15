بوتفليقة يهنئ نظيره السلفادوري بمناسبة العيد الوطني لبلاده
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى نظيره السلفادوري، سالفادور سانشيز سيرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده أكد له فيها استعداده للعمل معه لتعزيز اواصر الصداقة والتضامن والتعاون بين البلدين. وكتب رئيس الدولة في برقيته "ان احتفال جمهورية السلفادور بعيدها الوطني يتيح لي سانحة طيبة لاتوجه اليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي ،عن احر تهانينا وتمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وبالازدهار لشعب السلفادور الصديق" . واضاف رئيس الجمهورية قائلا"أود ان اغتنم هذه السانحة السعيدة لاعبر لكم عن عزمي وتمام استعدادي للعمل على تعزيز اواصر الصداقة والتضامن والتعاون التي تجمع بلدينا".
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