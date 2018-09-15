

بوتفليقة يهنئ نظيره السلفادوري بمناسبة العيد الوطني لبلاده بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة الى نظيره السلفادوري، سالفادور سانشيز سيرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده أكد له فيها استعداده للعمل معه لتعزيز



رئيس الجمهورية يهنئ نظيره النيكاراغوي بذكرى استقلال بلاده بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لرئيس جمهورية نيكاراغوا, دانيال أورتيغا سافيدرا, بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.و جاء في البرقية "يسرني بمناسبة الاحتفال



بدوي يشيد باحترافية وتجند سلك الحماية المدنية أشاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم السبت بجيجل بسلك الحماية المدنية نظير "احترافيته و تجنده خلال الكوارث الطبيعية



مسيرة في ورقلة تطالب بوقف الفساد شارك آلاف المواطنين صباح اليوم، قدموا من عدة أحياء بمدينة ورقلة في مسيرة حاشدة، تجمعوا في ساحة سوق الحجر ورفعوا شعارات مختلفة تطالب بالتنمية ومناصب العمل، و شعارات



تسجيل 6 حالات وفاة و 850 إصابة بوباء حمى الضنك باليمن أعلنت مصادر طبية بمدينة /تعز/ جنوب العاصمة اليمنية صنعاء, اليوم السبت, عن تسجيل 6 حالات وفاة ونحو 850 حالة إصابة بوباء حمى الضنك الذي بدأ



الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الغواتيمالي بمناسبة احتفال بلده بذكرى استقلاها بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لرئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى ال196 لاستقلالها أكد له فيها عن "استعداده للعمل



تيسمسيلت : المياه تغمر حوالي 80 بيتا جراء الأمطار الطوفانية التي نهاطلت عشية امس غمرت المياه حوالي 80 بيتا بولاية تيسمسيلت جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية التي تهاطلت ليلة أمس الجمعة حسبما علمناه اليوم السبت لدى مصالح الحماية



بوتفليقة يهنئ نظيره من الهندوراس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, ببرقية تهنئة الى نظيره من الهندوراس, خوان أورلاندو هرناندز ألفارادو, بمناسبة ذكرى استقلال بلاده, جدد له فيها عزمه



تسجيل 6 حالات وفاة ونحو 850 حالة إصابة بوباء حمى الضنك أعلنت مصادر طبية بمدينة /تعز/ جنوب العاصمة اليمنية صنعاء, اليوم السبت, عن تسجيل 6 حالات وفاة ونحو 850 حالة إصابة بوباء حمى الضنك الذي بدأ