رئيس الجمهورية يهنئ نظيره النيكاراغوي بذكرى استقلال بلاده
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لرئيس جمهورية نيكاراغوا, دانيال أورتيغا سافيدرا, بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.و جاء في البرقية "يسرني بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد استقلال جمهورية نيكاراغوا، أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن أحر تهانينا مشفوعة بتمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، وبالسلم والازدهار لشعب نيكاراغوا الصديق". كما أضاف رئيس الجمهورية مخاطبا نظيره النيكاراغوي "كما يطيب لي في هذه السانحة السعيدة أن أجدد لكم عزمي واستعدادي للعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتضامن والتعاون التي تجمع بلدينا، وعلى تطوير تعاوننا الثنائي.
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