بدوي يشيد باحترافية وتجند سلك الحماية المدنية





أشاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم السبت بجيجل بسلك الحماية المدنية نظير "احترافيته و تجنده خلال الكوارث الطبيعية و في مكافحة حرائق الغابات".

و خلال تصريح صحفي على هامش تدشين وحدة ثانوية للحماية المدنية بأولاد صالح أطلق عليها اسم المجاهد المرحوم محمد بن علي ببلدية الطاهير ثمن الوزير "القدرات المثبتة و المؤكدة للحماية المدنية في تسيير الوضعيات المستعجلة و الكوارث". و أوضح في ذات الصدد أن تجند سلك الحماية المدنية سواء على الصعيدين الإنساني أو المادي و السرعة في التدخل ساهم في التقليص بشكل كبير من الخسائر المتعلقة بحرائق الغابات على المستوى الوطني, مشيرا الى أن عدد الحرائق المسجلة بولاية جيجل شهد انخفاضا مقارنة بفصل الصيف المنصرم وذلك بفضل "تجند عناصر الحماية المدنية". و إعتبر الوزير أن هذه النتيجة التي كانت "جد إيجابية" تعد "ثمرة تنسيق فعال مع السلطات العمومية" كان قائما -وفقا لما أردفه- على التنظيم و العمل الاستباقي. و ذكر في هذا الصدد أيضا بالإجراءات الردعية المطبقة ضد المتسببين في اندلاع الحريق و أولئك الذين يعرضون الثروة الغابية للخطر. و إستهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية زيارته لولاية جيجل و التي ستدوم يومين بالإشراف على تدشين القاعة الشرفية لمطار فرحات عباس و أعلن عن إنجاز وحدة ثانوية للحماية المدنية بمنطقة سيدي عبد العزيز. و سيعاين السيد بدوي و يدشن عدة هياكل تابعة لقطاعه الوزاري عبر 12 بلدية بالولاية قبل أن يترأس بعاصمة الولاية لقاء مع ممثلي المجتمع المدني.

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