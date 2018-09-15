مسيرة في ورقلة تطالب بوقف الفساد
شارك آلاف المواطنين صباح اليوم، قدموا من عدة أحياء بمدينة ورقلة في مسيرة حاشدة، تجمعوا في ساحة سوق الحجر ورفعوا شعارات مختلفة تطالب بالتنمية ومناصب العمل، و شعارات أخرى “سكان ورقلة يطالبون يتوفير المياه وتوزيع الكهرباء وبناء المستفيات” و ” إطارات ورقلة يعانون البطالة والتهميش”. وتجدر الإشارة إلى أن المدينة تشهد منذ سنوات إحتجاجات للبطالين ، بالإضافة إلى وقفات مناهضة للغاز الصخري.
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