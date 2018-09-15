تيسمسيلت : المياه تغمر حوالي 80 بيتا جراء الأمطار الطوفانية التي نهاطلت عشية امس





غمرت المياه حوالي 80 بيتا بولاية تيسمسيلت جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية التي تهاطلت ليلة أمس الجمعة حسبما علمناه اليوم السبت لدى مصالح الحماية المدنية. حيث تم تسجيل تسرب لمياه الأمطار داخل المساكن بعدة أحياء بمدينة لرجام على غرار "جدو قدور" (تسرب المياه داخل ثلاث عمارات) و"الشهيد اعمر" و"50 مسكن" فضلا على دوار "الدواودة" التابع لذات الجماعة المحلية حسبما أوضحه لوأج ذات المصدر الذي أبرز بأن الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح قوية لم تتسبب في تسجيل خسائرة بشرية . وأضافت نفس المصالح بأن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في تجمع كميات كبيرة من المياه على مستوى الطرقات الحضرية وكذا التجمعات السكنية ببلديات لرجام وثنية الحد والأزهرية (بقرية "سيدي ابراهيم"). وأدت التساقطات المطرية أيضا إلى فيضان الوديان وانزلاقات للتربة على مستوى المناطق الريفية التابعة لبلدية لرجام منها تجمعي "أولاد عائشة" و"الزغاريش" مما تسبب في قطع الطريق الوطني رقم 19 أمام حركة السير لمدة قاربت الساعة. وتمكن أعوان الحماية المدنية من سحب سيارتين جرفهما الوادي بالتجمعين الريفيين "القدادرة" و"الرواينية" ببلدية سيدي سليمان إلى جانب إنقاذ سيارة بواد "المنكوشي" (تملاحت) وفتح الطريق البلدي بمدخل مدينة "بني لحسن" بعد انسداده بسبب فيضان الوادي. ولاحظت وأج هبة تضامنية كبيرة من قبل مواطني مدينة لرجام لفتح الطريق الوطني رقم 19 أمام حركة السير بعد انسداده بسبب فيضان واد "المالح" فضلا على إزالة الحجارة من على الطريق. وبالرغم من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة منذ ليلة أمس الجمعة إلا أن مصالح الحماية المدنية لم تسجل أي حادثا مروريا بشبكة طرقات الولاية. وأشارت المصلحة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف (تيارت) لوأج إلى أن كمية الأمطار التي تساقطت بولاية تيسمسيلت ليلة أمس فاقت 30 ملم.

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