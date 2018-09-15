الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره الغواتيمالي بمناسبة احتفال بلده بذكرى استقلاها
بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لرئيس جمهورية غواتيمالا جيمي موراليس بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى ال196 لاستقلالها أكد له فيها عن "استعداده للعمل معه على توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين". وجاء في برقية رئيس الجمهورية "ان احتفال جمهورية غواتيمالا بالذكرى الستة وتسعون بعد المائة لاستقلالها، مناسبة طيبة أغتنمها لأتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بتهانينا الحارة وتمنياتي لكم بموفور الصحة والرفاه وبالرقي لشعب غواتيمالا الصديق". واختتم الرئيس بوتفليقة برقيته قائلا "هذا، وأغتنم هذه السانحة السعيدة لأؤكد لكم استعدادي للعمل مع فخامتكم على توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا".
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