بوتفليقة يهنئ نظيره من الهندوراس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, ببرقية تهنئة الى نظيره من الهندوراس, خوان أورلاندو هرناندز ألفارادو, بمناسبة ذكرى استقلال بلاده, جدد له فيها عزمه للعمل سويا على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. و جاء في برقية رئيس الجمهورية :" يطب لي بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية الهندوراس, أن اعرب لكم ,باسم الجزائر شعبا وحكومة واصالة عن نفسي, عن أحر تهانينا وتمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وبالرقي والازدهار لشعب الهندوراس الصديق ". وتابع رئيس الدولة قائلا :"أود أن أغتنم هذه السانحة السعيدة لأجدد لكم عزمي واستعدادي للعمل على ترقية أواصر الصداقة التي تجمع بلدينا وعلى تطوير تعاوننا الثنائي".
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