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15/09/2018 11:12:00

توقيف عصابة سرقة السيارات بالعاصمة


تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من  توقيف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة السيارات عن طريق  استدراج الضحايا من خلال الموقع الإلكتروني للبيع والشراء المعروف باسم ''  وادي كنيس" . وأوضح بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية  للدرك الوطني أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة تلقت معلومات  مفادها وجود شبكة منظمة تحترف سرقة مختلف أنواع المركبات باستغلال موقع بيع  وشراء السيارات "وادي كنيس" ، ليتبين أن أفراد الشبكة كانوا يوهمون الضحايا برغبتهم في شراء المركبات المعروضة للبيع بالموقع ، ومن ثم يتم  استدراجهم إلى أماكن متفرقة بداعي تجريب هذه المركبات، و بعد كسب ثقة الضحايا  بطريقة احتيالية يقومون بالفرار إلى وجهة مجهولةكما تبين أن المشتبه فيهم يقومون بعد الاستيلاء على المركبات بتزوير وثائقها  الإدارية و بيعها لأفراد ينشطون في شراء المركبات المسروقة عبر كل من ولايات  الجزائر العاصمة و البليدة وعين الدفلى و البويرة ووهران .وأفاد البيان أن العملية أسفرت عن توقيف أربعة  أشخاص مع استرجاع ثماني  مركبات من بينها أربع سيارات من مختلف الأنواع و ثلاث شاحنات وزن ثقيل  إضافة إلى دراجة نارية من الحجم الكبير .و سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لارتكابهم " جناية تكوين  جمعية أشرار ، السرقة بالتعدد ، النصب و الاحتيال و جنحة انتحال صفة الغير " .

 

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