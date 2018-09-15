زعلان: تأجيل إطلاق نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق -غرب





أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان ، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن نظام الدفع بالطريق السيار شرق غرب لن ينطلق حاليا باعتبار أن السعر لم يحدد بعد و أن أشغال إنجاز مراكز و محطات الدفع ما تزال حتى الآن مستمرة. و أوضح زعلان في رده على سؤال للصحافة على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني حول آجال دخول نقاط الدفع عبر الطريق السيار شرق-غرب حيز الخدمة أن "عملية الدفع لن تنطلق الآن (..) يجب انتظار استلام مشروع انجاز مراكز و محطات الدفع و بعدها سيتم تحديد السعر و الإعلان عنه ". و أضاف الوزير ان أشغال إنجاز مراكز و محطات الدفع و هي مقسمة إلى 3 أجزاء (شرق وغرب ووسط) بلغت معدل انجاز يقدر بـ 72 بالمائة، مؤكدا أن الهدف من نظام الدفع هو ضمان إيرادات تستغل لاحقا في أعمال الصيانة و ما يسمح بالحفاظ على هذا المكسب الذي يمثل أهمية بالغة على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي"، مشيرا بالقول:" عائدات الدفع ستكون لتمويل أشغال الصيانة عبر الطريق السيار شرق -غرب ".

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