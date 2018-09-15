الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/09/2018 11:03:00

باريس تحتضن لقاء "لكسر" الأفكار السائدة حول الاقتصاد الجزائري


احتضنت  باريس بمقر المجمع الإعلامي لي زيكو-لوباريزيان لقاء من أجل " كسر" الأفكار السائدة في فرنسا حول الواقع الاقتصادي بالجزائر و رفع سوء معرفة حقيقته لدى الجانب الفرنسيوقد سمح هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "الجزائر، الحيوية المقاولاتية الجديدة" بمقابلة المعلومات و الرؤى حول ما يجري فعلا في الميدان الاقتصادي الجزائري الذي يشهد تحولا بحسب رأي العديد من المتدخلين.وأوضح المنظمون أن "تطور الجزائر حقيقة لا تزال غير معروف بالشكل الكافي في هذه الضفة من المتوسط بالرغم من أن البلد و خاصة اقتصاده الخاص يعرف تحولا" .  وقد نظم هذا اللقاء في إطار شراكة مع منتدى رؤساء المؤسسات الذي شارك بوفد هام بقيادة رئيسه علي حداد.و في مداخلته أمام عدد من المتعاملين و الصحافيين و المختصين في الاقتصاد و سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة، أوضح رئيس منتدى المؤسسات أن موضوع اللقاء جاء "ملائما" للظرف الحالي للاقتصاد الجزائري مما يسمح بتثمين "شساعة" مجاله و بناء قاعدة "صلبة" "ترتكز عليها إصلاحات الجيل الثاني التي تم إطلاقها". كما أوضح بأن المؤسسة الخاصة أصبحت محركا "حقيقيا" لاستحداث الثروة ومناصب الشغل.و من جهته، تطرق المختص في الاقتصاد أوليفيي باستري و هو أستاذ في الاقتصاد بجامعة باريس 8 و رئيس بنك الأعمال "أي أم بنك" إلى الرهانات التي يجب على الجزائر مواجهتها على غرار تنويع الاقتصاد.واعتبر أنه "لا يمكن لأي اقتصاد أن يتطور دون تنوع" مقترحا على الجزائر الخروج من الصناعة الأحادية و المضي قدما نحو المزيد من التنويع.كما ركز المتدخل على أهمية تطوير التكنولوجيات الجديدة في الاقتصاد من أجل "تفادي الوسطاء" الذين قال "إننا نتوقف عليهم كلنا".  في نفس الشأن، قال أنه يتعين على الجزائر أن تدرج ضمن أفاقها الاقتصادية المؤسسة المحلية من خلال اعتماد مقاربة تركز على الاقتصاد المصغر.و قد عكفت حلقتي مناقشة مختلفتين عبى دراسة كيف يمكن للجزائر أن تعتمد منظومة تسمح بتطوير  و إنشاء مؤسسات خاصة و المهن الجديدة لاقتصاد الغدو في هذا الخصوص، دعت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد المقاولين الفرنسيين إلى "النظر إلى لجزائر بواقعها و طاقاتها".كما صب أحمد طيباوي، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و المدير العام لوورد تريد سنتر، في نفس الاتجاه بحيث أشار معتمدا على أرقام إلى أنه "يجب على الشركاء  الفرنسيين أن يدركوا أنه هناك تغيير حقيقي في الجزائر".و أضاف أن "أزمة سوق النفط عبر العالم كانت مفيدة بالنسبة للجزائر حتى تتجاوز اقتصاد الريع" مشيرا إلى وجود حاليا ظرفا "مناسبا" للاستثمار بالرغم من الصعوبات التي "يمكن تجاوزها". و من جهة أخرى، أشار المتعاملون الفرنسيون العاملون بالجزائر مثل جوليان سلاس و دي جي أ دو سيس المختصة في تسيير قواعد الحياة في الأوساط البعيدة إلى نوعية اليد العاملة الجزائرية.و في نفس الشأن صرح جون فليب دوفال، شريك مكلف بالتدقيق لإفريقيا الفرانكوفونية لدى مكتب أدفيسوري بي وي سي أن "الاقتصاد الجزائري متنوع و يتمتع بكفاءات".

 

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الولايات المتحدة تقر بيع أنظمة أسلحة جديدة لكوريا الجنوبية

وافقت الولايات المتحدة أول أمس، على بيع أنظمة أسلحة جديدة إلى كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار دولار، في وقت لم تُسفر المفاوضات بشأن نزع السلاح
image

حداد: 7 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، أول أمس، بباريس أن المؤسسة الخاصة في الجزائر أضحت محركا حقيقيا لاستحداث الثروة و مناصب الشغل. وأوضح رئيس
image

يوسفي : الجزائر ستصبح أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة

كشف وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، أول أمس، أن الجزائر ستكون أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة  بعد دخول مركب الفوسفات الجزائري الصيني  حيز الخدمة في
image

بحث فرص شراكة تجارية بين الجزائر والولايات المتحدة بإفريقيا

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب،  أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على الشروع في مناقشات حول شراكة تجارية معمقة لولوج أسواق في إفريقيا. وأوضح جلاب في تصريح
image

توقيف عصابة سرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من  توقيف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة السيارات عن طريق  استدراج الضحايا من خلال الموقع الإلكتروني
image

زعلان: تأجيل إطلاق نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق -غرب

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان ، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن نظام الدفع  بالطريق السيار شرق غرب لن ينطلق حاليا باعتبار
image

باريس تحتضن لقاء "لكسر" الأفكار السائدة حول الاقتصاد الجزائري

احتضنت  باريس بمقر المجمع الإعلامي لي زيكو-لوباريزيان لقاء من أجل " كسر" الأفكار السائدة في فرنسا حول الواقع الاقتصادي بالجزائر و رفع سوء معرفة حقيقته
image

حجار يؤكد على تحسين مستوى الخدمات الجامعية

جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, أول أمس،  بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة. وفي إجابته
image

زيتوني: المخرج تجاوب مع اللجنة المكلفة وسيتم قريبا رفع التحفظات

كشف وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أول أمس،  بالجزائر, أن مخرج الفيلم الذي يؤرخ لحياة الشهيد العربي بن مهيدي تجاوب مع ملاحظات اللجنة المكلفة بقراءة السيناريو
image

الرئيس يحدد القانون العضوي للأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القانون العضوي، الخاص بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهامه، وتشكيلته، وتنظيمه وسيره وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم
قيم هذا المقال
0