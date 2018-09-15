الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/09/2018 10:58:00

حجار يؤكد على تحسين مستوى الخدمات الجامعية


جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, أول أمس،  بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلةوفي إجابته عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية , جدد حجار التأكيد على مسعى قطاعه "لتحسين مستوى الخدمات الجامعية من نقل وإيواء وإطعام وذلك من أجل تمكين الطلبة من التحصيل العلمي في ظروف مناسبة".  وبعد أن أقر حجار بتسجيل "بعض النقائص" في مجال توفير الخدمات الجامعية, أكد عزم دائرته الوزارية على معالجتها والتكفل بها, مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على بلورة "رؤية استشرافية تشاركية" في هذا الميدان.وأوضح أن هذه الرؤية سيتم مناقشتها بمناسبة تنظيم ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية وذلك بمشاركة مختلف أعضاء الأسرة الجامعية, مبرزا ضرورة التنسيق بين مختلف السلطات من أجل "تنظيم هذه الندوة". وفي سياق ذي صلة , قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي, أن قطاعه يعمل من أجل "عقلنة تسيير ملف الخدمات الجامعية التي تخصص لها ميزانية نسبتها 37 بالمائة من مجموع ميزانية القطاع".   وفي إجابته عن سؤال آخر, يتعلق بتوفير النقل الجامعي على مستوى ولاية قالمة, أكد حجار أن قطاعه يسعى إلى توفير عدد أكبر من حافلات نقل الطلبة بهذه الولاية التي تتوفر-- حسب ما قال  على "إمكانيات معتبرة في مجال إيواء الطلبة, حيث قدرت بأزيد من 10000 سرير في حين بلغ عدد الطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية 6000 طالب".

 

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الولايات المتحدة تقر بيع أنظمة أسلحة جديدة لكوريا الجنوبية

وافقت الولايات المتحدة أول أمس، على بيع أنظمة أسلحة جديدة إلى كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار دولار، في وقت لم تُسفر المفاوضات بشأن نزع السلاح
image

حداد: 7 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، أول أمس، بباريس أن المؤسسة الخاصة في الجزائر أضحت محركا حقيقيا لاستحداث الثروة و مناصب الشغل. وأوضح رئيس
image

يوسفي : الجزائر ستصبح أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة

كشف وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، أول أمس، أن الجزائر ستكون أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة  بعد دخول مركب الفوسفات الجزائري الصيني  حيز الخدمة في
image

بحث فرص شراكة تجارية بين الجزائر والولايات المتحدة بإفريقيا

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب،  أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على الشروع في مناقشات حول شراكة تجارية معمقة لولوج أسواق في إفريقيا. وأوضح جلاب في تصريح
image

توقيف عصابة سرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من  توقيف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة السيارات عن طريق  استدراج الضحايا من خلال الموقع الإلكتروني
image

زعلان: تأجيل إطلاق نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق -غرب

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان ، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن نظام الدفع  بالطريق السيار شرق غرب لن ينطلق حاليا باعتبار
image

باريس تحتضن لقاء "لكسر" الأفكار السائدة حول الاقتصاد الجزائري

احتضنت  باريس بمقر المجمع الإعلامي لي زيكو-لوباريزيان لقاء من أجل " كسر" الأفكار السائدة في فرنسا حول الواقع الاقتصادي بالجزائر و رفع سوء معرفة حقيقته
image

حجار يؤكد على تحسين مستوى الخدمات الجامعية

جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, أول أمس،  بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة. وفي إجابته
image

زيتوني: المخرج تجاوب مع اللجنة المكلفة وسيتم قريبا رفع التحفظات

كشف وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أول أمس،  بالجزائر, أن مخرج الفيلم الذي يؤرخ لحياة الشهيد العربي بن مهيدي تجاوب مع ملاحظات اللجنة المكلفة بقراءة السيناريو
image

الرئيس يحدد القانون العضوي للأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القانون العضوي، الخاص بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهامه، وتشكيلته، وتنظيمه وسيره وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم
قيم هذا المقال
0