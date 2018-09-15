حجار يؤكد على تحسين مستوى الخدمات الجامعية





جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, أول أمس، بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة. وفي إجابته عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية , جدد حجار التأكيد على مسعى قطاعه "لتحسين مستوى الخدمات الجامعية من نقل وإيواء وإطعام وذلك من أجل تمكين الطلبة من التحصيل العلمي في ظروف مناسبة". وبعد أن أقر حجار بتسجيل "بعض النقائص" في مجال توفير الخدمات الجامعية, أكد عزم دائرته الوزارية على معالجتها والتكفل بها, مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على بلورة "رؤية استشرافية تشاركية" في هذا الميدان.وأوضح أن هذه الرؤية سيتم مناقشتها بمناسبة تنظيم ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية وذلك بمشاركة مختلف أعضاء الأسرة الجامعية, مبرزا ضرورة التنسيق بين مختلف السلطات من أجل "تنظيم هذه الندوة". وفي سياق ذي صلة , قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي, أن قطاعه يعمل من أجل "عقلنة تسيير ملف الخدمات الجامعية التي تخصص لها ميزانية نسبتها 37 بالمائة من مجموع ميزانية القطاع". وفي إجابته عن سؤال آخر, يتعلق بتوفير النقل الجامعي على مستوى ولاية قالمة, أكد حجار أن قطاعه يسعى إلى توفير عدد أكبر من حافلات نقل الطلبة بهذه الولاية التي تتوفر-- حسب ما قال على "إمكانيات معتبرة في مجال إيواء الطلبة, حيث قدرت بأزيد من 10000 سرير في حين بلغ عدد الطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية 6000 طالب".

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