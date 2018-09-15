الرئيس يحدد القانون العضوي للأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية
حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القانون العضوي، الخاص بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، الذي يحدد مهامه، وتشكيلته، وتنظيمه وسيره وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 54، الصادرة بتاريخ 5سبتمبر، فإن الأكاديمية تعتبر هيئة وطنية ذات طابع علمي وتتمتع بالإستقلالية المالية، ويعين رئيس الاكاديمية بقرار رئاسي، بالإضافة إلى 50 عضوا، وتنهي مهامهم حسب الأشكال نفسها.
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