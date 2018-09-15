الرئيس يحدد القانون العضوي للأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية



الولايات المتحدة تقر بيع أنظمة أسلحة جديدة لكوريا الجنوبية وافقت الولايات المتحدة أول أمس، على بيع أنظمة أسلحة جديدة إلى كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار دولار، في وقت لم تُسفر المفاوضات بشأن نزع السلاح



حداد: 7 مليون شخص يعملون في القطاع الخاص أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ، أول أمس، بباريس أن المؤسسة الخاصة في الجزائر أضحت محركا حقيقيا لاستحداث الثروة و مناصب الشغل. وأوضح رئيس



يوسفي : الجزائر ستصبح أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة كشف وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفي، أول أمس، أن الجزائر ستكون أحد أكبر البلدان المصدرة للأسمدة بعد دخول مركب الفوسفات الجزائري الصيني حيز الخدمة في



بحث فرص شراكة تجارية بين الجزائر والولايات المتحدة بإفريقيا أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أن الجزائر والولايات المتحدة اتفقتا على الشروع في مناقشات حول شراكة تجارية معمقة لولوج أسواق في إفريقيا. وأوضح جلاب في تصريح



توقيف عصابة سرقة السيارات بالعاصمة تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من توقيف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة السيارات عن طريق استدراج الضحايا من خلال الموقع الإلكتروني



زعلان: تأجيل إطلاق نظام الدفع عبر الطريق السيار شرق -غرب أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان ، أول أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن نظام الدفع بالطريق السيار شرق غرب لن ينطلق حاليا باعتبار



باريس تحتضن لقاء "لكسر" الأفكار السائدة حول الاقتصاد الجزائري احتضنت باريس بمقر المجمع الإعلامي لي زيكو-لوباريزيان لقاء من أجل " كسر" الأفكار السائدة في فرنسا حول الواقع الاقتصادي بالجزائر و رفع سوء معرفة حقيقته



حجار يؤكد على تحسين مستوى الخدمات الجامعية جدد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, أول أمس، بالجزائر العاصمة, حرص قطاعه من أجل تحسين مستوى الخدمات الجامعية وتدارك النقائص المسجلة. وفي إجابته



زيتوني: المخرج تجاوب مع اللجنة المكلفة وسيتم قريبا رفع التحفظات كشف وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أول أمس، بالجزائر, أن مخرج الفيلم الذي يؤرخ لحياة الشهيد العربي بن مهيدي تجاوب مع ملاحظات اللجنة المكلفة بقراءة السيناريو