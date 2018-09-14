إصابة 39 شخصا من عائلة واحدة بتسمم غدائي بغليزان





أصيب اليوم الجمعة 39 شخصا من عائلة واحدة بتسمم غدائي بدوار "أولاد يعلا" ببلدية سيدي سعادة غرب ولاية غليزان حسبما علم من مدير المؤسسة الاستشفائية ببوقيرات.

وأوضح الزين فداق في تصريح له أن "المؤسسة الاستشفائية لبلدية بوقيرات (27 كيلومتر جنوب مستغانم) استقبلت بداية من الساعة الخامسة صباحا اليوم الجمعة 39 شخصا من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين سنتين و55 سنة أصيبوا بأعراض تسمم غذائي جماعي أثناء وليمة ختان." وأوضح فداق أن "مستشفى بوقيرات قام بتخصيص جناح كامل (مصلحة الطب الداخلي) للتكفل بكل الحالات المصابة التي استقبلتها الاستعجالات الطبية الجراحية كما تم تدعيم الفرق الطبية وشبه الطبية المناوبة لمراقبة المرضى والعناية بهم وإجراء التحاليل اللازمة."

ومن جهته أكد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية مستغانم الدكتور محمد بن أحمد أن "38 حالة من الحالات المصابة بأعراض التسمم الغذائي (القيء والمغص والإسهال) تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى باستثناء حالة واحدة لا تزال تحت المراقبة الطبية التي تدوم 6 ساعات." وقامت مديرية الصحة والسكان لولاية مستغانم -وفقا لبن أحمد- بإخطار مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية غليزان لاتخاذ التدابير الضرورية ورفع عينات من المأكولات التي تناولها المصابون لإجراء التحاليل المخبرية والتعرف على أسباب هذا التسمم الغذائي.

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