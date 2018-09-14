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14/09/2018 14:58:00

ورقلة تحتضن لقاء حول مكافحة التسمم العقربي أواخر سبتمبر


ستحتضن ولاية ورقلة لقاء خبراء في مجال مكافحة التسمم العقربي في أواخر شهر سبتمبر الجاري, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

ويهدف هذا اللقاء الأول من نوعه والذي يشارك فيه جامعيين وباحثين ميدانيين في مجال التسمم العقربي-حسب ذات البيان- إلى وضع استراتيجية وطنية محكمة للحد من اللسعات العقربية. وأضاف نفس المصدر أن الوزارة تعتزم إنشاء وحدة لإنتاج المصل المضاد للتسمم العقربي بولاية ورقلة وهي ثاني وحدة بالجزائر بعد تلك المتواجدة بمعهد باستور بدالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) والتي تنتج أزيد من 50 ألف جرعة سنويا. وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أنه وبالرغم من تسجيل ارتفاع في عدد الإصابة بلسعات العقارب وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار هذا الحيوان والتي انتقلت من 27 ولاية خلال سنة 2000 إلى 39 ولاية خلال سنة 2017 إلا أن عدد الوفيات وبفضل الحملات التحسيسية قد تراجع من 107 وفاة خلال سنة 2000 إلى 58 وفاة خلال سنة 2017 معظم هذه الحالات من الفئة العمرية 15/ 49 سنة أي من الفئات النشيطة

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