قتيل وجرحى في حادث مرور بوهران
خلف حادث مرور وقع اليوم الجمعة على الطريق الرابط بين بوسفر وعين الترك بوهران وفاة شخص و إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وكشفت مصالح الحماية المدنية وتعود أسباب هذا الحادث لاصطدام بين سيارتين سياحيتين بالقرب من الشاطئ الكبير على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بوسفر وعين الترك حسبما ذكرته ذات المصالح وتم تحويل الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و38 سنة إلى مستشفى عين الترك بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بعين المكان فيما نقل المتوفى البالغ من العمر 33 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.
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