

قتيل وجرحى في حادث مرور بوهران خلف حادث مرور وقع اليوم الجمعة على الطريق الرابط بين بوسفر وعين الترك بوهران وفاة شخص و إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وكشفت مصالح الحماية



في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها في الوسط الحضري: حجز أزيد من 400 وحدة مشروبات كحولية بتيسمسيلت‎ تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن دائرة خميستي بتاريخ أمس، من توقيف شخص في الثلاثينات من العمر يعمل على ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة ، في



حجز 43 قنطار من أوراق التبغ أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيزي وزو، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست



أمن قسنطينة يحرر فتاة مـن قبضة مختطفيها تمكنت مصالح أمـن ولايــة قسنطينة مـن تحريـر فتـاة مـن قبضـة مختطفيهـا وتوقيف مقترفي الفعــل البالغيـن من العمر 22 و 24 سنة من ذوي السوابق العدلية،



فيما تجاوب المخرج مع اللجنة المكلفة: رفع التحفظات عن فيلم بن مهيدي.. قريبا كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس، أن مخرج الفيلم الذي يؤرخ لحياة الشهيد العربي بن مهيدي تجاوب مع ملاحظات اللجنة المكلفة بقراءة السيناريو و"سيتم في



نصاب الزكاة لهذا العام حدد بـ500 .552 دج أعلنت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1440 هجرية قدر بخمسمائة وأثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار جزائري (500 .552 دج). وأوضحت



وزير الطاقة مصطفى قيطوني العمل على اعادة الكهرباء للمؤسسات الحيوية بتبسة على اثرما انجر على سوء الاحوال الجوية الأخيرة التي مرت بها تبسة، اقر وزير الطاقة، مصطفى قيطوني ، اليوم الخميس 13 سبتمبر، 2018 على كل



كعوان علينا ان نتضافر والاعلامين بالدرجة الاولى "للحفاظ على الأمن والاستقرار" أكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه على الجزائريين "الحفاظ على المكسب الثمين للأمن والاستقرار" عن طريق تضافر جهود كل المؤسسات والفاعلين



سفير تونس لوزير الساحة الجزائري تونس مستعدة لدفع التنمية السياحة بالجزئر بمقر وزارة السياحة استقبل اليوم الخميس ، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود سفير تونس بالجزائر الناصر الصيد، الطرفان اكد على علاقات التعاون بين