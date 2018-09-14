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14/09/2018 12:39:00

في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها في الوسط الحضري: حجز أزيد من 400 وحدة مشروبات كحولية بتيسمسيلت‎


تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن دائرة خميستي بتاريخ أمس،  من توقيف شخص في الثلاثينات من العمر  يعمل على ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة ، في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها في الوسط الحضري .

وتمت العملية على إثر تكثيف المجهودات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هوية المتورط ، و بعد التنسيق مع النيابة ووضع خطة أمنية محكمة ، تم تفتيش مسكن المعني و حجز كمية من المشروبات الكحولية ، قدرت بــ : 420 وحدة  من مختلف الأحجام و الانواع  ،المتورط كان يقوم بتخزين المشروبات الكحولية بمنزله العائلي و ترويجها بطريقة سرية،  وتدعو مصالح أمن ولاية تيسمسيلت المواطنين إلى المساهمة في العملية الأمنية بالتبليغ عن مثل هذه القضايا للقضاء على الجريمة ، ضمان السكينة العامة و الحد من حوادث المرور التي يكون سببها السياقة في حالة سكر .   تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط وإحالته  أمام الجهة  القضائية

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