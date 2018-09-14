في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها في الوسط الحضري: حجز أزيد من 400 وحدة مشروبات كحولية بتيسمسيلت
تمكنت فرقة البحث والتحري بأمن دائرة خميستي بتاريخ أمس، من توقيف شخص في الثلاثينات من العمر يعمل على ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة ، في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها في الوسط الحضري .
وتمت العملية على إثر تكثيف المجهودات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هوية المتورط ، و بعد التنسيق مع النيابة ووضع خطة أمنية محكمة ، تم تفتيش مسكن المعني و حجز كمية من المشروبات الكحولية ، قدرت بــ : 420 وحدة من مختلف الأحجام و الانواع ،المتورط كان يقوم بتخزين المشروبات الكحولية بمنزله العائلي و ترويجها بطريقة سرية، وتدعو مصالح أمن ولاية تيسمسيلت المواطنين إلى المساهمة في العملية الأمنية بالتبليغ عن مثل هذه القضايا للقضاء على الجريمة ، ضمان السكينة العامة و الحد من حوادث المرور التي يكون سببها السياقة في حالة سكر . تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط وإحالته أمام الجهة القضائية
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