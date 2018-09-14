حجز 43 قنطار من أوراق التبغ





أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيزي وزو، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثمانية منقبين عن الذهب وحجزت شاحنة و(04) أجهزة كشف عن المعادن و(07) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بكل من باتنة وخنشلة وتيزي وزو (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة و(43) قنطار من أوراق التبغ، فيما تم حجز (7273) وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وغليزان، كما تم إحباط محاولات تهريب (9863) لتر من الوقود بتبسة وسوق أهراس والطارف. وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل بعين تموشنت محاولة هجرة غير شرعية لـ (16) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي. كما تم توقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وغرداية و ورقلة وتلمسان.

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