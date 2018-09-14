أمن قسنطينة يحرر فتاة مـن قبضة مختطفيها





تمكنت مصالح أمـن ولايــة قسنطينة مـن تحريـر فتـاة مـن قبضـة مختطفيهـا وتوقيف مقترفي الفعــل البالغيـن من العمر 22 و 24 سنة من ذوي السوابق العدلية، لتورطهمـا فـي قضية تكويـن جمعية أشـرار، الاختطاف بالقوة تحـت طائـلة التهديــد بالسلاح الأبيض المحظـور بإستحضـار مركبـة ذات محرك.

وأفاد بيان لأمن ولاية قسنطينة، اليوم، أن العملية تمت بعد تلقي مصالح أمن الولاية معلومات أمسية أول أمـس مفادها اختطاف فتاة على مستوى حي سيدي مبـروك وإرغامها على ركوب سيارة عنوة بعد تهديدها بالسلاح الأبيض، وأضاف البيان أن التحـرك السريـع لقــوات الشرطـة للأمـن الحضري الرابـع ومن خلال التحريـات و الابحـاث المكثفة مكـن مـن تحديد المركبة ومسار سيرها، ليتــم توقيفها باحترافية عاليـة وتوقيف شخصين على متنها على مستوى حـي سيدي مبروك بعد خطــة عمليـة وتطويــق محكم للمكــان، بعـد إخضـاع السالفي الذكـر للملامسة الوقائيـة القانونيـة عثـر بحوزة أحدهمـا علـى سلاح أبيض محظور، كـما مكن التفتيش الدقيق للمركبة من العثــور على الفتاة بالصندوق الخلفي للمركبة ليتم تحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية.

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