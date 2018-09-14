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14/09/2018 11:16:00

نصاب الزكاة لهذا العام حدد بـ500 .552 دج


أعلنت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف أن نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لعام 1440 هجرية قدر بخمسمائة وأثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار جزائري (500 .552 دج).  

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن إخراج الزكاة واجب على كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدر 2,5 بالمائة أي ربع العشر سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها. وأصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا المقدر وزنها بـ85 غراما، مع العلم أن سعر الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط لدى الوكالة الوطنية لتحويل و توزيع الذهب و المعادن الثمينة (أجينور) حدد بـ500 6 دج. وذكرت ذات المصدر أنه احياء لسنة الرسول في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة، فإن الوزارة وضعت بين أيدي المزكين صندوق الزكاة برقم الحساب البريدي الوطني 10- 4780، والحسابات البريدية الولائية داعية إياهم في نفس الوقت ليضعوا زكاتهم في حسابته البريدية.

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