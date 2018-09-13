وزير الطاقة مصطفى قيطوني العمل على اعادة الكهرباء للمؤسسات الحيوية بتبسة





على اثرما انجر على سوء الاحوال الجوية الأخيرة التي مرت بها تبسة، اقر وزير الطاقة، مصطفى قيطوني ، اليوم الخميس 13 سبتمبر، 2018 على كل المعنيين الذين هم تحت الوصاية من تسخير خدماتهم، وخاصة خدمات شركات مجموعة سونلغاز، على الاستعداد التام و التعبئة بقوة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لإصلاح الأضرار التي لحقت شبكات الكهرباء على مستوى الولاية المتضررة ، وتحقيق رغبة المواطنين باستعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن.الى تراب الولاية كما شدد الوزير على وجه الخصوص عودة التيار الكهربائي في أقرب وقت للزبائن الذين لديهم ارتباط وثيق وحيوي مثل المستشفيات والامومة " الولادة "وغيرها من الخدمات الصحية وكذلك اعادة التيار الى محطات الضخ ومعالجة المياه.ومن جهة اخر امر الوزير احداث خلية ازمة كي تتابع عن كثب الاجراءات هناك مع امداد الولاية بالطاقة وكذا العناية والمساعدة الكافية للضحايا .





عدد القراءات 45 مرة | قراءات اليوم 45 مرة