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13/09/2018 21:41:00

كعوان علينا ان نتضافر والاعلامين بالدرجة الاولى "للحفاظ على الأمن والاستقرار"


أكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه على الجزائريين "الحفاظ على المكسب الثمين للأمن والاستقرار" عن طريق تضافر جهود كل المؤسسات والفاعلين خاصة منهم الاعلاميين الذين لهم "دور محوري في رفع مستوى الوعي ونشر قيم الاخوة والتضامن والتسامح بين المواطنين". وأوضح الوزير في الندوة الوطنية التي نظمتها اذاعة القرآن الكريم تحت عنوان "العيش معا في سلام على أرض السلام" بمناسبة مرور 28 سنة على تأسيس هذه الاذاعة ان الجزائر "أيقنت من تجربها وما يمر به العالم من اضطرابات ونزاعات أن السلام هو أساس البناء وهو أيضا شرط لكل العلاقات سواء بين الافراد أو بين الدول على اختلاف توجهاتها ومستوياتها". وذكر بالمناسبة بان الجزائر وتكريسا لهذه القناعة كان لها شرف تقديم مبادرة "العيش معا في سلام" التي اعتمدتها منظمة الّأمم المتحدة "يوما عالميا" تحتفي به في 16 مايو من كل سنة وهو --كما قال-- " اعتراف ضمني منها بالدور الذي لعبته الجزائر في تكريس قيم السلم بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". كما ذكر الوزير بان قطاعه جعل من مبادرة "العيش معا في سلام" موضوع الطبعة المقبلة من جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف ، مجددا في ذات السياق دعوته الى كافة الصحافيين للمشاركة في هذه الجائزة بقوة "خدمة للمهنية وللسلام في كل مكان". وبخصوص موضوع الندوة قال بان أسرة اذاعة القرآن "واصلت المساهمة في مسيرة استعادة السلم وتحقيق التنمية من خلال البرامج التي تربط المواطن بالواقع وفق مرجعية دينية وسطية وفي اطار سياسة وطنية قوامها المصالحة والمساواة في الحقوق والواجبات"،

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