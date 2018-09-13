سفير تونس لوزير الساحة الجزائري تونس مستعدة لدفع التنمية السياحة بالجزئر





بمقر وزارة السياحة استقبل اليوم الخميس ، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود سفير تونس بالجزائر الناصر الصيد، الطرفان اكد على علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، مع ضمان العمل على تجسيد بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين وتعزيزها عن طريق وضع خلية عمل لتسطير برنامج عمل يساهم اكثر في تطوير التعاون المتبادل بين البلدين خاصة في مجال التكوين وكذا الدعم التقني في مجال السياحة الحموية مع السعي اكثر من أي وقت سابق لدعم وترقية الشراكة في مجال الاستثمار والتسويق منتوجات البلدين من جهته اكد سفير دولة تونس على ان بلاده على اتم الاستعداد لدعم مسار تنمية السياحة بالجزائر وفي ختام الزيارة قال بن مسعود ان رغبته منكبة في تحقيق تطوير العلاقات الثنائية الهادفة الى بناء علاقات متينة من جراء الخبرات في نطاق السياحة والصناعات التقليدية .

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