الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/09/2018 18:54:00

سفير تونس لوزير الساحة الجزائري تونس مستعدة لدفع التنمية السياحة بالجزئر


بمقر وزارة السياحة  استقبل اليوم الخميس ، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود سفير تونس بالجزائر الناصر الصيد، الطرفان  اكد على علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، مع ضمان العمل على تجسيد بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين وتعزيزها عن طريق وضع خلية عمل لتسطير برنامج عمل يساهم اكثر في تطوير التعاون المتبادل بين البلدين خاصة في مجال التكوين وكذا الدعم  التقني في مجال السياحة الحموية   مع السعي اكثر من أي وقت سابق لدعم  وترقية الشراكة في مجال الاستثمار والتسويق منتوجات البلدين  من جهته اكد سفير دولة تونس على ان بلاده على اتم الاستعداد لدعم مسار تنمية السياحة  بالجزائر وفي ختام الزيارة قال بن مسعود ان رغبته منكبة في تحقيق تطوير العلاقات الثنائية الهادفة الى بناء  علاقات متينة من جراء الخبرات في نطاق السياحة  والصناعات التقليدية .

عدد القراءات 53 مرة | قراءات اليوم 53 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

سفير تونس لوزير الساحة الجزائري تونس مستعدة لدفع التنمية السياحة بالجزئر

بمقر وزارة السياحة  استقبل اليوم الخميس ، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود سفير تونس بالجزائر الناصر الصيد، الطرفان  اكد على علاقات التعاون بين
image

زعلان :اقتراح تخصيص مبالغ مالية اضافية في مشروع قانون المالية ل2019 لمواصلة انجاز بعض المشاريع

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل, عبد الغني زعلان اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني عن اقتراح قطاعه تخصيص مبالغ مالية لاستكمال بعض مشاريع القطاع و ذلك
image

مساهل يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان

مثل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, اليوم الخميس بأكرا (غانا), رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان, الامين العام السابق
image

ارهابي خطير "فلاني حمدي" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بادرار

  قال بيان صادر هذا المساء عن وزارة الدفاع ان ارهابي خطير  سّلم نفسه، اليوم 13 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر
image

وزير المجاهدين :اعتراف فرنسا باغتيال موريس اودان يعزز علاقات بين البلدين

نوه  ان اقل أشاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى  وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، هذا الصباح  عن التصريح الصادر عن تارلايخ لاستعمار الفرنسي    والمتمثل
image

البويرة: تسجيل عجز في الأساتذة بجامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة

تواجه جامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة هذه السنة عجزا ب 236 أستاذا و ذلك رغم توظيف 46 أستاذا جديدا لتدارك هذا المشكل, حسبما جاء اليوم
image

حنون تؤكد على اقتراح تعديلات في مقدمتها "الزيادة في ميزانية التسيير" من مشروع فانون المالية 2019

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم الأربعاء, أن تشكيلتها السياسية سوف تقترح تعديلات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 , من أجل "تقوية
image

وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع رؤساء الأركان

وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع مجلس رؤساء الأركان  شارك وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة اللواء شريف زراد، رئيس
image

والي العاصمة يؤكد : دراسة ملف 400 عائلة من قاطني القصبة قصد افادتهم بسكنات لائقة قريبا

أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ اليوم الأربعاء أنه يتم حاليا دراسة ملفات 400 عائلة من قاطني البنايات الايلة للسقوط الكائنة بالقصبة من أجل
image

العقيد مصطفى الهبيري يؤكد على أهمية النشاط الجواري التوعوي

أكد المدير العام للأمن الوطني, العقيد مصطفى الهبيري، اليوم الاربعاء على أهمية العمل الجواري والتوعوي اتجاه المواطن منوها بجهود موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم،
قيم هذا المقال
0