زعلان :اقتراح تخصيص مبالغ مالية اضافية في مشروع قانون المالية ل2019 لمواصلة انجاز بعض المشاريع
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل, عبد الغني زعلان اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني عن اقتراح قطاعه تخصيص مبالغ مالية لاستكمال بعض مشاريع القطاع و ذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019 . و في رده على سؤال للصحافة بخصوص عملية اعادة تقييم بعض مشاريع القطاع في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019, قال زعلان انه " تم اقتراح عمليات و لكن يجب انتظار مشروع قانون المالية 2019 الذي سيمر على عدة هيئات حكومية و نيابية (مجلس الحكومة و مجلس الوزراء ثم البرلمان ) قبل الفصل في الاقتراحات". و عن المبلغ الاجمالي المقترح من طرف القطاع لتمويل انجاز بعض المشاريع , قال الوزير: " لا يمكنني اعطاء المبلغ الكامل المقترح لأنه قابل للانخفاض أو الارتفاع و هي امور في مرحلة الموافقة المبدئية و يتم التطرق للبرامج القادمة في اطار اشغال التحكيم مع وزارة المالية و المديرية العامة للميزانية ". و في رده على اسئلة النواب في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية تراسها نائب رئيس المجلس , اشار الوزير الى بعض المشاريع التي تم اقتراح تخصيص مبالغ مالية اضافية لإنجازها و ذلك في اطار مشروع قانون المالية 2019
عدد القراءات 46 مرة | قراءات اليوم 46 مرة
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك