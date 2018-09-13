

زعلان :اقتراح تخصيص مبالغ مالية اضافية في مشروع قانون المالية ل2019 لمواصلة انجاز بعض المشاريع كشف وزير الأشغال العمومية والنقل, عبد الغني زعلان اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني عن اقتراح قطاعه تخصيص مبالغ مالية لاستكمال بعض مشاريع القطاع و ذلك



مساهل يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان مثل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, اليوم الخميس بأكرا (غانا), رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان, الامين العام السابق



ارهابي خطير "فلاني حمدي" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بادرار قال بيان صادر هذا المساء عن وزارة الدفاع ان ارهابي خطير سّلم نفسه، اليوم 13 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر



وزير المجاهدين :اعتراف فرنسا باغتيال موريس اودان يعزز علاقات بين البلدين نوه ان اقل أشاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، هذا الصباح عن التصريح الصادر عن تارلايخ لاستعمار الفرنسي والمتمثل



البويرة: تسجيل عجز في الأساتذة بجامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة تواجه جامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة هذه السنة عجزا ب 236 أستاذا و ذلك رغم توظيف 46 أستاذا جديدا لتدارك هذا المشكل, حسبما جاء اليوم



حنون تؤكد على اقتراح تعديلات في مقدمتها "الزيادة في ميزانية التسيير" من مشروع فانون المالية 2019 أكدت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم الأربعاء, أن تشكيلتها السياسية سوف تقترح تعديلات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 , من أجل "تقوية



وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع رؤساء الأركان وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع مجلس رؤساء الأركان شارك وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة اللواء شريف زراد، رئيس



والي العاصمة يؤكد : دراسة ملف 400 عائلة من قاطني القصبة قصد افادتهم بسكنات لائقة قريبا أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ اليوم الأربعاء أنه يتم حاليا دراسة ملفات 400 عائلة من قاطني البنايات الايلة للسقوط الكائنة بالقصبة من أجل



العقيد مصطفى الهبيري يؤكد على أهمية النشاط الجواري التوعوي أكد المدير العام للأمن الوطني, العقيد مصطفى الهبيري، اليوم الاربعاء على أهمية العمل الجواري والتوعوي اتجاه المواطن منوها بجهود موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم،