مساهل يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان
مثل وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, اليوم الخميس بأكرا (غانا), رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان, الامين العام السابق لمنظمة الامم المتحدة. و عرفت هذه المراسم حضور الأمين العام للأمم المتحدة, أنتونيو غوتيريس و العديد من الرؤساء الأفارقة و ممثلي رؤساء دول و شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم. و على هامش هذه المراسم, جدد عبد القادر مساهل تعازي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, لرئيس جمهورية غانا, نانا أكوفو أدو و للأمين العام للأمم المتحدة, أنتونيو غوتيريس و لعقيلة و أسرة الفقيد كوفي عنان.
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