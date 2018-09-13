ارهابي خطير "فلاني حمدي" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بادرار





قال بيان صادر هذا المساء عن وزارة الدفاع ان ارهابي خطير سّلم نفسه، اليوم 13 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بالمسمى "فلاني حمدي" المدعو "نعمان" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة مملوءة وجهاز اتصال راديو.

تأتي هذه العملية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

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