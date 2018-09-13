

وزير المجاهدين :اعتراف فرنسا باغتيال موريس اودان يعزز علاقات بين البلدين نوه ان اقل أشاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، هذا الصباح عن التصريح الصادر عن تارلايخ لاستعمار الفرنسي والمتمثل



البويرة: تسجيل عجز في الأساتذة بجامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة تواجه جامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة هذه السنة عجزا ب 236 أستاذا و ذلك رغم توظيف 46 أستاذا جديدا لتدارك هذا المشكل, حسبما جاء اليوم



حنون تؤكد على اقتراح تعديلات في مقدمتها "الزيادة في ميزانية التسيير" من مشروع فانون المالية 2019 أكدت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم الأربعاء, أن تشكيلتها السياسية سوف تقترح تعديلات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 , من أجل "تقوية



وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع رؤساء الأركان وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي يشارك بنيامي في اجتماع مجلس رؤساء الأركان شارك وفد من أركان الجيش الوطني الشعبي بقيادة اللواء شريف زراد، رئيس



والي العاصمة يؤكد : دراسة ملف 400 عائلة من قاطني القصبة قصد افادتهم بسكنات لائقة قريبا أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ اليوم الأربعاء أنه يتم حاليا دراسة ملفات 400 عائلة من قاطني البنايات الايلة للسقوط الكائنة بالقصبة من أجل



العقيد مصطفى الهبيري يؤكد على أهمية النشاط الجواري التوعوي أكد المدير العام للأمن الوطني, العقيد مصطفى الهبيري، اليوم الاربعاء على أهمية العمل الجواري والتوعوي اتجاه المواطن منوها بجهود موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم،



أنباء عن اصابة 11 تلميذ بتسمم غذائي بتسمسيلت قامت مصالح الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم الأربعاء بإجلاء 11 تلميذا يدرسون بالمدرسة الابتدائية "الشهيد بن طاطا أحمد" بدوار "قدال" ببلدية سيدي العنتري إلى العيادة متعددة



امتحان شهادة التخصص الطبي: الاطباء يطالبون بدورة استدراكية نظم العشرات من الأطباء المختصين المعنيين بامتحان شهادة التخصص الطبي اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بدورة استدراكية إستثنائية



وفاة الفنان الجزائري رشيد طه توفي ليلة أمس، المغني الجزائري رشيد طه، عن عمر يناهز 59 سنة، في العاصمة الفرنسية باريس . وقد تعرض الفنان إلى أزمة قلبية أثناء نومه،