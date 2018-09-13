وزير المجاهدين :اعتراف فرنسا باغتيال موريس اودان يعزز علاقات بين البلدين
نوه ان اقل أشاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، هذا الصباح عن التصريح الصادر عن تارلايخ لاستعمار الفرنسي والمتمثل في اعتراف فرنسا الرسمية بجريمة اغتيال المناضل الثوري، موريس أودان، في هذا السياق اشاد وزير المجاهدين الطيب زيتوني بل واصفا الخطوة ياالاجابية نحو مسار تصحيح العلاقات الجزائرية الفرنسية.جاء هذا على هامش جلسة الإجابة على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الوقت قد حان لتعالج فرنسا كل الملفات المتعلقة بالذاكرة.
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