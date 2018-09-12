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12/09/2018 17:43:00

البويرة: تسجيل عجز في الأساتذة بجامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة


تواجه جامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة هذه السنة عجزا ب 236 أستاذا و ذلك رغم توظيف 46 أستاذا جديدا لتدارك هذا المشكل, حسبما جاء اليوم الأربعاء في تقرير لمصالح الولاية. و أوضح  المصدر المكلف بالإعلام بالنيابة للجامعة, أسامة خيتوش, أنه "تم تسجيل عجز كبير في الأساتذة هذه السنة و خصوصا في أساتذة اللغات (الفرنسية و الأمازيغية) و الشعب التقنية و العلمية". و حسب الإحصائيات التي جاءت في هذا التقرير الذي قدمه رئيس الجامعة, بن علي شريف نور الدين, أن جامعة البويرة تحصي 24.000 طالب من بينهم 3.579 طالب جديد تم تسجيلهم في الفترة الممتدة بين 24 يوليو و 16 أغسطس الفارط. و لتدارك هذا النقص في الأساتذة قامت الجامعة بتوظيف 46 أستاذا في عدد من التخصصات كما تتوقع توظيف 116 أستاذا في اللغة الأمازيغية. وأشار رئيس الجامعة في ذات التقرير انه "بالنسبة لمناصب أساتذة اللغة الأمازيغية تعمل الجامعة في إطار اتفاقية مع مديرية التربية على توظيف أساتذة في الأمازيغية "مشيرا إلى أن جامعته لم تكن تحصي سوى 700 أستاذ من بينهم 27 بروفيسور.

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البويرة: تسجيل عجز في الأساتذة بجامعة آكلي محند اولحاج بالبويرة

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